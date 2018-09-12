Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую Совет ЕС рассмотреть состояние правового государства в Венгрии

После состоявшихся накануне в Европарламенте в Страсбурге дебатов о состоянии правового государства в Венгрии, в которых участвовал венгерский премьер Виктор Орбан, в среду евродепутаты приняли резолюцию по их итогу.

По мнению Европарламента, "венгерское правительство несет ответственность за устранение риска серьезного нарушения ценностей, указанных в статье 2 договора о ЕС".

Резолюция "представляет в соответствии со статьей 7, параграф 1, договора о ЕС мотивированное предложение, призывающее Совет констатировать, существует ли явный риск серьезного нарушения Венгрией ценностей, указанных в статье 2 договора о ЕС, и направить Венгрии соответствующие рекомендации в связи с этим".

Проводивший голосование председатель Европарламента Антонио Таяни отметил его "деликатный характер" и объяснил, что для принятия такого решения необходимы две трети голосов.

Евродепутаты преодолели этот рубеж: "за" было подано 448 голосов, "против" - 197, и 48 парламентариев воздержались. Победившее большинство приветствовало аплодисментами докладчика ЕП по Венгрии, депутата от Нидерландов Юдит Саргентини.

Выступая во вторник в Европарламенте, В.Орбан заявил, что Венгрия не согласится с тем, чтобы "проиммигрантские силы" угрожали ей, шантажировали и выдвигали клеветнические обвинения против страны и ее народа.

"Мы не уступим шантажу. Венгрия будет защищать свои границы, перекрывать путь нелегальной миграции и защищать свои права, в том числе от вас, если это понадобится", - сказал глава правительства Венгрии.

По его словам, Венгрия готова к европейским выборам 2019 года, на которых граждане "смогут решать будущее Европы и вернуть демократию в европейскую политику".