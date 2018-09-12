Премьер Эстонии раскритиковал идею дополнительных проверок для русскоговорящих граждан, претендующих на высокие должности

Русскоговорящие граждане Эстонии, претендующие на руководящие должности, не должны подвергаться дополнительным проверкам, заявил премьер-министр Юри Ратас, выступая в среду в парламенте.

"Измена государству не связана с тем, какой у кого-либо домашний или родной язык. Измена государству связана с личными качествами человека, к сожалению, с негативными качествами", - сказал глава правительства, комментируя ситуацию вокруг задержания подозреваемых в шпионаже в пользу России Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина.

Премьер выступил против предложения председателя Консервативной народной партии Марта Хельме ввести дополнительные проверки для русскоговорящих граждан, претендующих на высокие должности. "Русская национальность является моментом дополнительного риска и здесь речь не идет о правах человека или принципах демократии. Их более тщательная проверка не является дискриминацией", - заявил ранее М.Хельме.

Ю.Ратас напомнил 12 статью Конституции, которая гласит, что все люди равны перед законом, и никого нельзя дискриминировать из-за национальности, расы, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, социального или имущественного положения.

Харьюский уездный суд 4 сентября выдал санкцию на арест майора главного штаба Сил обороны майор Дениса Метсавас (Deniss Metsavas) и его отца Петра Волина, подозреваемых в передаче секретных данных Главному разведывательному управлению генштаба России.

Д.Метсавас и П.Волин - граждане Эстонии, получили гражданств в 1990-е годы в порядке натурализации. Отец Д.Матсаваса в настоящее время пенсионер, в советские годы работал в погранслужбе СССР.

После их задержания министерство юстиции направило в парламент предложение внести изменения в законодательство и лишать гражданства лиц, получивших гражданство по натурализации и осужденных за измену государству или терроризм.