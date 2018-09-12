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СНГ 12.09.2018 20:55

Власти Таджикистана не видят необходимости в стране партии религиозного толка - Центр исламоведения при президенте страны

Власти Таджикистана выступают против существования в стране исламской партии, говорится в заявлении Центра исламоведения при президенте страны в связи с созданием в Варшаве коалиции четырех оппозиционных партий после распада запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВ).

"Сегодня, когда в стране царят мир и спокойствие, страна идет по устойчивому пути социально-экономического развития, нет никакой необходимости для существования и деятельности политической религиозной партии, и её естественное исчезновение является вполне закономерным", - говорится в заявлении Центра.

"Накануне очередного ежегодного совещания офиса демократических структур по правам человека ОБСЕ в Варшаве (...) остатки расколовшейся партии нахзатовцев (ПИВ), объединившись в так называемые группировки "Организация свободомыслящих таджиков", "Процесс реформ и развитие Таджикистана", "Ассоциация мигрантов Центральной Азии в Европейском Союзе" и тому подобные, пытаются распространять клеветнические заявления. Распад партии на четыре группы можно расценить как долгожданную добрую весть", - говорится в заявлении.

"Подобная исламская идеология теперь не имеет никакого значения в политическом контексте Европы. Она лишилась своей силы после распространения исламского радикализма и экстремизма в ряде стран Среднего Востока и активизации деятельности террористических групп на территории Европейского Союза", - отмечается в заявлении таджикистанского Центра исламоведения.

Цент с сожалением отметил, что "в различных структурах Европейского Союза заигрывают с подобными террористическо-экстремистскими организациями, которые выдают себя за жертвы борьбы за справедливость и оппозицию режиму".

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПОЛИТИКА, РЕЛИГИЯ, ВЛАСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]