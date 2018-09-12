Власти Таджикистана не видят необходимости в стране партии религиозного толка - Центр исламоведения при президенте страны

Власти Таджикистана выступают против существования в стране исламской партии, говорится в заявлении Центра исламоведения при президенте страны в связи с созданием в Варшаве коалиции четырех оппозиционных партий после распада запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВ).
"Сегодня, когда в стране царят мир и спокойствие, страна идет по устойчивому пути социально-экономического развития, нет никакой необходимости для существования и деятельности политической религиозной партии, и её естественное исчезновение является вполне закономерным", - говорится в заявлении Центра.
"Накануне очередного ежегодного совещания офиса демократических структур по правам человека ОБСЕ в Варшаве (...) остатки расколовшейся партии нахзатовцев (ПИВ), объединившись в так называемые группировки "Организация свободомыслящих таджиков", "Процесс реформ и развитие Таджикистана", "Ассоциация мигрантов Центральной Азии в Европейском Союзе" и тому подобные, пытаются распространять клеветнические заявления. Распад партии на четыре группы можно расценить как долгожданную добрую весть", - говорится в заявлении.
"Подобная исламская идеология теперь не имеет никакого значения в политическом контексте Европы. Она лишилась своей силы после распространения исламского радикализма и экстремизма в ряде стран Среднего Востока и активизации деятельности террористических групп на территории Европейского Союза", - отмечается в заявлении таджикистанского Центра исламоведения.
Цент с сожалением отметил, что "в различных структурах Европейского Союза заигрывают с подобными террористическо-экстремистскими организациями, которые выдают себя за жертвы борьбы за справедливость и оппозицию режиму".
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