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Дальнее зарубежье 12.09.2018 18:02

Сирийские правительственные силы обстреляли из артиллерии южные районы провинции Идлиб - СМИ

Правительственные силы Сирии в среду ведут артиллерийский огонь по южным районам сирийской провинции Идлиб, передают западные СМИ со ссылкой на наблюдателей из числа оппозиции.

По данным наблюдателей, артиллерийские удары пришлись и на прилегающие районы соседней провинции Хама, контролируемые повстанцами.

Информация о пострадавших от обстрелов пока не поступала.

Идлиб - последний крупный оплот в Сирии экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. При этом более 60% Идлиба контролирует группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее "Джабхат Ан-Нусра" - террористическая организация, запрещенная в РФ), а часть оставшейся территории - силы, поддерживаемые Анкарой.

В последние недели ситуация вокруг Идлиба обострилась: сирийские оппозиционеры и руководители ряда западных стран опасаются, что правительственные войска готовят наступление на эту провинцию.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости избежать полномасштабных боевых действий в Идлибе, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы.

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу предупредили, что в случае полномасштабного наступления правительственных сил в Идлибе большое число иностранных боевиков могут покинуть сирийскую территорию и рассредоточиться по другим странам мира.

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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