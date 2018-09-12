Сирийские правительственные силы обстреляли из артиллерии южные районы провинции Идлиб - СМИ

Правительственные силы Сирии в среду ведут артиллерийский огонь по южным районам сирийской провинции Идлиб, передают западные СМИ со ссылкой на наблюдателей из числа оппозиции.
По данным наблюдателей, артиллерийские удары пришлись и на прилегающие районы соседней провинции Хама, контролируемые повстанцами.
Информация о пострадавших от обстрелов пока не поступала.
Идлиб - последний крупный оплот в Сирии экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. При этом более 60% Идлиба контролирует группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее "Джабхат Ан-Нусра" - террористическая организация, запрещенная в РФ), а часть оставшейся территории - силы, поддерживаемые Анкарой.
В последние недели ситуация вокруг Идлиба обострилась: сирийские оппозиционеры и руководители ряда западных стран опасаются, что правительственные войска готовят наступление на эту провинцию.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости избежать полномасштабных боевых действий в Идлибе, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы.
В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу предупредили, что в случае полномасштабного наступления правительственных сил в Идлибе большое число иностранных боевиков могут покинуть сирийскую территорию и рассредоточиться по другим странам мира.
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