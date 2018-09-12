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СНГ 12.09.2018 18:36

Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию может пройти в 2025 году в Астане

Руководитель антикоррупционного подразделения Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) Димитрий Влассис предложил Астане рассмотреть возможность проведения конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Такое предложение он сделал на встрече в Вене с заместителем председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Казахстана Олжасом Бектеновым, говорится в сообщении пресс-службы агентства, распространенном в среду.

"На встрече с Д.Влассисом глава казахстанской делегации информировал собеседника об основных направлениях взаимодействия Казахстана и УНП ООН. В частности, это ратификация конвенций ООН против коррупции, а также заявка Казахстана на проведение в 2025 году конференции государств-участников конвенции", - говорится в сообщении пресс-службы.

"В свою очередь Д.Влассис отметил, что опыт нашей страны в реализации положений Конвенции ООН против коррупции может служить положительным примером для государств Центральной Азии и выразил надежду на дальнейшее активное участие Казахстана в мероприятиях по имплементации ее положений. Учитывая региональное лидерство Казахстана, а также успехи страны в антикоррупционной политике Д.Влассисом предложено рассмотреть возможность проведения в Астане конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в 2025 году", - отмечается в сообщении.

Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию проводится раз в пять лет и собирает представителей правительств, гражданского общества, академических кругов и экспертов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

Итоги конгресса оказывают влияние на политику в сфере уголовного правосудия и способствуют укреплению международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью, отметили в пресс-службе агентства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, ПРАВОСУДИЕ, КОНГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]