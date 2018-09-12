Мирный договор с Японией стал бы достойным ответом на санкции G7 - Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что нынешний уровень российско-японских отношений создал серьезные предпосылки для реализации инициативы президента РФ Владимира Путина - заключить мирный договор между Москвой и Токио до конца года.
"Заключение мирного договора с Японией, на мой взгляд, действительно имеет реальные и совсем не отдаленные перспективы", - заявил журналистам в среду Л.Слуцкий.
Кроме того, подчеркнул он, с политической точки зрения, мирный договор позволил бы еще больше продвинуть российско-японское сотрудничество.
"И если подписание произойдет до конца года, как предлагает президент РФ, это станет достойным ответом на противоправную санкционную политику стран G7", - считает глава комитета.
Он обратил внимание на то, что в декабре 2016 года по итогам визита В.Путина в Токио было принято решение о создании особого режима для совместного хозяйственного освоения Курильских островов. "И это стало огромным шагом на пути достижения взаимопонимания в многолетнем территориальном споре", - сказал политик.
При этом, уверен он, отсутствие мирного договора - явный анахронизм. "Наши страны давно не находятся в состоянии войны или вражды. У нас развиваются отношения, сформирована обширная двусторонняя договорная база", - добавил Л.Слуцкий.
В.Путин в рамках Восточного экономического форума выступил с инициативой подписать до конца года мирный договор с Японией без всяких предварительных условий.
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