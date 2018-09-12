Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-августе увеличился в 2,6 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-августе 2018 года составил 14,034тыс. единиц, что в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 12,525 тыс. единиц (рост в 2,6 раза).
В январе-августе в Азербайджан также импортировано 1,332 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 2,2 раза), 77 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост в 1,5 раза).
Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 100 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 25,4%).
Б.Рустамбеков
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