Британские консерваторы обсуждали отставку Мэй - СМИ

Члены парламента от Консервативной партии Великобритании, выступающие против плана премьер-министра Терезы Мэй по Brexit, провели встречу, на которой обсудили, каким образом и когда они могут принудить Т.Мэй покинуть свой пост, сообщает в среду телеканал Би-би-си со ссылкой на источник.
Встреча прошла во вторник вечером среди 50 членов European Research Group, группы парламентариев, выступающих за "жесткий" Brexit, то есть за принципиальный разрыв отношений с ЕС.
Члены группы выступают против плана Т.Мэй, согласованного в июле в резиденции Чекерс.
В частности, члены правительства согласовали план по созданию зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров, предусматривающий общий с ЕС реестр. Новое таможенное соглашение между Великобританией и ЕС, отмечает Би-би-си, будет нацелено на создание "объединенной таможенной территории".
По данным газеты "Гардиан", председатель ERG Джакоб Рис-Могг заявил, что у группы не было цели сместить Т.Мэй с ее поста. Однако группа хотела бы, чтобы премьер отказалась от плана, согласованного в Чекерс.
"Я долго говорил и повторял, что политику нужно изменить, но я поддерживаю (Т.Мэй - ИФ) как человека", - Дж.Рис-Могг, добавив, что она - "фантастический премьер-министр".
МИД Азербайджана советует премьеру Армении повысить знания и изучить документы, связанные с карабахским урегулированием
ГААД получит 9,4 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Нью-Йорке в последнюю неделю сентября – генсек ОБСЕ
Азербайджан в январе-августе сократил экспорт задекларированных объемов газа на 11%
Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт задекларированной нефти в 1,5 раза
Азербайджан увеличил в январе-августе 2018г экспорт в РФ на 13% - ГТК
Население Азербайджана в январе-июле увеличилось почти на 45,2 тыс. человек - Госкомстат
Женщины меньше всего представлены в советах директоров в Азии, больше всего - во Франции
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell организовала «День Семьи» для своих корпоративных клиентов
В Баку открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню памяти жертв Ленинградской блокады
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»