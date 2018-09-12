Британские консерваторы обсуждали отставку Мэй - СМИ

Члены парламента от Консервативной партии Великобритании, выступающие против плана премьер-министра Терезы Мэй по Brexit, провели встречу, на которой обсудили, каким образом и когда они могут принудить Т.Мэй покинуть свой пост, сообщает в среду телеканал Би-би-си со ссылкой на источник.

Встреча прошла во вторник вечером среди 50 членов European Research Group, группы парламентариев, выступающих за "жесткий" Brexit, то есть за принципиальный разрыв отношений с ЕС.

Члены группы выступают против плана Т.Мэй, согласованного в июле в резиденции Чекерс.

В частности, члены правительства согласовали план по созданию зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров, предусматривающий общий с ЕС реестр. Новое таможенное соглашение между Великобританией и ЕС, отмечает Би-би-си, будет нацелено на создание "объединенной таможенной территории".

По данным газеты "Гардиан", председатель ERG Джакоб Рис-Могг заявил, что у группы не было цели сместить Т.Мэй с ее поста. Однако группа хотела бы, чтобы премьер отказалась от плана, согласованного в Чекерс.

"Я долго говорил и повторял, что политику нужно изменить, но я поддерживаю (Т.Мэй - ИФ) как человека", - Дж.Рис-Могг, добавив, что она - "фантастический премьер-министр".