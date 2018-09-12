ОПЕК прогнозирует незначительный спад добычи нефти в Азербайджане в 2018-2019гг

ОПЕК прогнозирует спад объема добычи нефти в Азербайджане в 2018 году на 0,01 млн баррелей в сутки, до 0,79 млн б/с, говорится в сентябрьском отчете картеля о рынке нефти.
«Объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году снизится на 0,01 млн баррелей в сутки, до 0,79 млн б/с», - отмечается в документе.
По прогнозам ОПЕК, в 2019 году добыча нефти в Азербайджане сократится еще на 0,02 млн б/с - до 0,77 млн б/с.
По данным Минэнерго Азербайджана, в 2017 году среднесуточная добыча нефти по республике составила 781,9 тыс. баррелей.
В январе-августе 2018 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 792,5 тыс. баррелей.
Н.Аббасова
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