ОПЕК прогнозирует незначительный спад добычи нефти в Азербайджане в 2018-2019гг

ОПЕК прогнозирует спад объема добычи нефти в Азербайджане в 2018 году на 0,01 млн баррелей в сутки, до 0,79 млн б/с, говорится в сентябрьском отчете картеля о рынке нефти.

«Объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году снизится на 0,01 млн баррелей в сутки, до 0,79 млн б/с», - отмечается в документе.

По прогнозам ОПЕК, в 2019 году добыча нефти в Азербайджане сократится еще на 0,02 млн б/с - до 0,77 млн б/с.

По данным Минэнерго Азербайджана, в 2017 году среднесуточная добыча нефти по республике составила 781,9 тыс. баррелей.

В январе-августе 2018 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 792,5 тыс. баррелей.

Н.Аббасова