Компания Bakcell организовала «День Семьи» для своих корпоративных клиентов

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell организовала «День Семьи» для корпоративных клиентов, чтобы выразить им свою благодарность за доверие, лояльность и сотрудничество.

Так, в прошлые выходные, Bakcell пригласила представителей более 60 компаний, а также членов их семей на корпоративный праздник «День Семьи», чтобы они могли насладиться отдыхом на природе в кругу родных и коллег. Благодаря этому мероприятию, корпоративные клиенты и работники Bakcell получили возможность провести день с семьей в комфортной и позитивной атмосфере на открытом воздухе, пообщаться с коллегами, познакомиться и наладить контакты с представителями других компаний.

Больше всего, «День Семьи» понравился детям, так как специально для них компания Bakcell организовала веселые мероприятия, интересные игры и увлекательные конкурсы с множеством призов и подарков. Мероприятие сопровождалось развлекательной программой, с участием Ди-джея и эстрадных исполнителей. Все игры и конкурсы проводились и контролировались специально приглашенными аниматорами.

«Люди, которые проводят большую часть времени на работе, стараются посвятить выходные дни семье и провести время с родными и близкими. Компания Bakcell поддержала эту традицию, собрав вместе наших бизнес партнеров и членов их семей, чтобы таким образом укрепить нашу связь и выразить им благодарность за то, что они являются важной частью семьи Bakcell” отметил директор по продажам компании Bakcell Заур Байрамов.

Сегодня, компания Bakcell предоставляет телекоммуникационные услуги самого высокого качества более 3500 корпоративным клиентам, представляющим самые разные сферы деятельности. Команда профессионалов Bakcell готова в любой момент предоставить индивидуальную помощь компаниям, государственным структурам и другим организациям, по всем вопросам касающимся мобильной связи. Bakcell помогает корпоративным клиентам более эффективно работать и взаимодействовать со своими партнёрами и клиентами – предоставляя им надёжные и безопасные телекоммуникационные услуги.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 30 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89