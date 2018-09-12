Эстонские парламентарии приняли в первом чтении законопроект о лишении гражданства за госизмену

Парламент Эстонии на заседании в среду завершил первое чтение поправок в закон "О гражданстве", предусматривающих, в частности, возможность лишения гражданства за государственную измену или террористическую деятельность.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства юстиции, предложение о поправках внес глава ведомства Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).
Согласно предлагаемым изменениям, "гражданства можно лишить лиц, осужденных за государственную измену или террористическую деятельность, получивших гражданство на основании решения правительства. Гражданства нельзя лишить лиц, являющихся гражданами по рождению".
На пресс-конференции на минувшей неделе У.Рейнсалу увязал свое предложение с последним уголовным делом о шпионаже в пользу России.
5 сентября государственная прокуратура Эстонии сообщила о задержании майора главного штаба Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина. По данным госпрокуратуры, они передавали секретные данные ГРУ России по меньшей мере пять лет вплоть до задержания.
Д.Метсавас работал в Силах обороны с 2008 года и имел доступ к проектам развития артиллерии Эстонии, его отец помогал передавать собранную информацию российской стороне.
Д.Метсавас и П.Волин - граждане Эстонии, получили гражданство в 1990-е годы в порядке натурализации. Отец Д.Матсаваса в настоящее время пенсионер, в советские годы работал в погранслужбе КГБ СССР.
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