Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9699 RUR   0.0245 GBR   2.2116 TRY   0.2644

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.25 Brent   79.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 34° Завтра 18° 29° 15 Сен 21° 29° 16 Сен 19° 29°

Дальнее зарубежье 12.09.2018 19:45

Эстонские парламентарии приняли в первом чтении законопроект о лишении гражданства за госизмену

Парламент Эстонии на заседании в среду завершил первое чтение поправок в закон "О гражданстве", предусматривающих, в частности, возможность лишения гражданства за государственную измену или террористическую деятельность.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства юстиции, предложение о поправках внес глава ведомства Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

Согласно предлагаемым изменениям, "гражданства можно лишить лиц, осужденных за государственную измену или террористическую деятельность, получивших гражданство на основании решения правительства. Гражданства нельзя лишить лиц, являющихся гражданами по рождению".

На пресс-конференции на минувшей неделе У.Рейнсалу увязал свое предложение с последним уголовным делом о шпионаже в пользу России.

5 сентября государственная прокуратура Эстонии сообщила о задержании майора главного штаба Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина. По данным госпрокуратуры, они передавали секретные данные ГРУ России по меньшей мере пять лет вплоть до задержания.

Д.Метсавас работал в Силах обороны с 2008 года и имел доступ к проектам развития артиллерии Эстонии, его отец помогал передавать собранную информацию российской стороне.

Д.Метсавас и П.Волин - граждане Эстонии, получили гражданство в 1990-е годы в порядке натурализации. Отец Д.Матсаваса в настоящее время пенсионер, в советские годы работал в погранслужбе КГБ СССР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ГРАЖДАНСТВО, ЛИШЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]