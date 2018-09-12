Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-августе увеличилось в 3,1 раза

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-августе 2018 года составило $6 млрд 16 млн 492,38 тыс., что в 3,1 раза выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-август 2018 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $19 млрд 743 млн 395,2 тыс. При этом экспорт за отчетный период составил $12 млрд 879 млн 943,79 тыс., импорт - $6 млрд 863 млн 451,41 тыс.

В январе-августе 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $12 млрд 523 млн 794,46 тыс., в том числе экспорт - $7 млрд 223 млн 10,07 тыс., импорт - $5 млрд 300 млн 784,39 тыс.

Таким образом, за 8 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот Азербайджана увеличился на 57,6%, в том числе экспорт - на 78,3%, импорт - на 29,5%.

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (81,47%), нефтепродукты (3,04%), природный газ (6,81%), электроэнергию (0,46%), плодоовощную продукцию (2,45%), чай (0,05%), масла растительного и животного происхождения (0,08%), сахар (0,13%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,07%), химическую продукцию (0,36%), пластмассы и изделия из них (0,7%), хлопок (0,45%), хлопковое волокно (0,11%), черные металлы и изделия из них (0,44%), алюминий и изделия из него (0,7%), прочее (2,68%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 12,74%, табак и табачную продукцию - 1,28%, цемент - 0,11%, фармацевтическую продукцию - 2,61%, пластмассы и изделия из них - 3,39%, дрова и древесную продукцию - 2,8%, черные металлы и изделия из них - 11,25%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним - 23,88%, транспортные средства и запчасти - 8,07%, мебель - 1,04%, прочее – 32,82%.

Во внешнеторговых операциях в январе-августе 2018 года задействовано 5,917 тыс. государственных и частных предприятий, 9,756 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 174 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-августе 2018 года проводил с Италией (27,74% от общего экспорта), Турцией (8,41%), Израилем (6,69%), Германией (4,81%), Индией (4,63%), Тайванем (4,32%), Чехией (3,79%), Индонезией (3,59%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (15,52%), Турцией (14,61%), Китаем (10,5%), Германией (6,35%), США (5,23%), Украиной (4,04%), Италией (3,18%).

Н.Аббасова