Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер накануне вечером самостоятельно опубликовал в "Твиттере" первое сообщение под собственным именем, и это сообщение было посвящено памяти терактов в США 11 сентября 2001 года.

"Я говорил, что после летних каникул начну пользоваться "Твиттером". Теперь это началось. Мои твиты вы узнаете по аббревиатуре HS (сокращение "ХС" от "Хорст Зеехофер" - ИФ). Буду рад, если эти твиты получат большой резонанс", - заявил министр в сопутствующем видеообращении.

По его словам, он хочет поддерживать с согражданами диалог в этом формате.

"Политика сегодня - это услуга для граждан, и для этой услуги я хотел бы использовать самые современные методы", - пояснил министр.

В первые несколько часов на видеообращение министра ответили более 1,2 тысяч раз. Также было зафиксировано около 300 репостов.

СМИ, журналисты и пользователи Интернета шутят по поводу решения министра и сравнивают Х.Зеехофера с президентом США Дональдом Трампом, известным своей любовью к "Твиттеру". Земельное отделение партии "Зеленых" в Гессене в своем аккаунте даже опубликовало фотомонтаж - портрет Х.Зеехофера с прической, похожей на прическу Д.Трампа.