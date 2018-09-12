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Регион 12.09.2018 17:42

Нетаньяху обвинил Европу в потакании Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что считает позицию Европы в отношении Ирана излишне мягкой, сообщает издание "Едиот Ахронот".

"Пока Иран направляет отряды террористов на европейские земли для совершения нападений, которые мы помогаем срывать, европейские лидеры заняты тем, что потакают Ирану для того, чтобы добиться примирения", - сказал Б.Нетаньяху в среду на заседании правительства.

Премьер Израиля также сравнил руководство Ирана с террористической организацией, подчеркнув, что всемирная борьба с терроризмом должна быть направлена не только против ИГ (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) и других группировок, но и против властей в Тегеране.

"Настало время всему миру объединиться для борьбы с террористическими организациями. Это происходит в отношении группировки ИГ, но не происходит в отношении Ирана", - подчеркнул Б.Нетаньяху.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ЕВРОПА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]