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Бизнес и законодательство 12.09.2018 17:46

Азербайджан увеличил в январе-августе 2018г экспорт в РФ на 13% - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-августа 2018 года составил $1 млрд 477 млн, что на 15,5% больше аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 7,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за отчетный период.

"В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $411 млн 963,8 тыс., что на 12,9% больше показателя аналогичного периода 2017 года. В целом, на поставки в Россию пришлось 3,2% азербайджанского экспорта за январь-июль 2018 года", - отметили в ГТК.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-июле составил $1 млрд 65 млн 36,51 тыс., что на 16,6% больше показателя аналогичного периода 2017 года. В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 15,55%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ за январь-август текущего года составило $653 млн 72,71 тыс.

Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2017 года составил $2 млрд 141 млн 283,27 тыс., что на 4,3% больше показателя 2016 года. На долю торговых операций с Россией в 2017 году пришлось 9,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, ЭКСПОРТ/ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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