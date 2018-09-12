Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт задекларированной нефти в 1,5 раза

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-августе 2018 года составил 19 млн 934,911 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК)

«В январе-августе 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 19 млн 934,911 тыс. тонн на сумму $10 млрд 493 млн 533,73 тыс.», - отметили в комитете.

В январе-августе 2017 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 13 млн 270,401 тыс. на $5 млрд 85 млн 538,13 тыс. Таким образом, за отчетный период 2018 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 50,2%, в денежном выражении – в 2,1 раза.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова