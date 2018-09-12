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Социум 12.09.2018 18:02

Население Азербайджана в январе-июле увеличилось почти на 45,2 тыс. человек - Госкомстат

Численность населения Азербайджана в январе-июле 2018 года увеличилась на 0,5% или на 45,141 тыс. человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным на 1 августа 2018 года население республики достигло 9 млн 943,226 тыс. человек.

Плотность населения в Азербайджане составляет 115 человек на квадратный километр.

В городах проживает 52,9% населения страны, в сельской местности – 47,1%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,005 тыс. женщин.

За январь-июль 2018 года в республике родились 78,673 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 13,8. Мальчики составили 53% родившихся детей, девочки – 47%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 1,458 тыс. двойняшек и 57 тройняшек.

За тот же период в Азербайджане умерло 34,812 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6,1.

За отчетный период в республике зарегистрировано 33,009 тыс. браков и 8,538 тыс. разводов.

В январе-июле соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 2.109 человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 1,280 человек, покинувших страну.

Ф.Исазаде

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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