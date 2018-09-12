ГААД получит 9,4 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 9,4 млн манатов на строительство автодороги в Огузском районе.

Автодорога Буджаг-Мухас-Баш Дашагыл соединяет четыре населенных пункта с населением 4 тыс. человек.

Средства на строительство и реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде