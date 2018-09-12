Экс-президент Армении Кочарян назвал премьера Пашиняна диктатором

Обвиняемый в свержении конституционного строя в марте 2008 года второй президент Армении (1998-2008 гг) Роберт Кочарян считает, что запись разговора глав Службы нацбезопасности и Специальной следственной службы свидетельствует о политическом преследовании против него.

"Содержание их разговора свидетельствует, что произошло преступление и давление на суд. Все наши предположения были доказаны этим разговором. Это политическое преследование и не имеет связи с раскрытием дела 1 марта 2008 года. Всего одна цель - как они говорят, закрыть меня", - сказал Р.Кочарян в интервью новостному сайту Yerevan Today.

По его словам, главы СНБ и ССС должны уйти в отставку и "попросить прощения у общественности и у меня".

"Но картина совершенно другая - они перешли в наступление, выдвигают теперь новое обвинение против меня. Чрезвычайно странным было вчерашнее заявление Никола Пашиняна о том, что отныне он ответственен за громкие уголовные дела. Он не имеет права выступать с такими заявлениями, это нарушение Конституции. Это и есть свержение конституционного строя. Армения - член СЕ, и такое заявление не может остаться без последствий. Подобного не делали даже диктаторы. Теперь я должен поздравить наш народ - мы получили нового диктатора. Неужели в этом была цель этой революции?", - отметил Р.Кочарян.

Он также опроверг свою связь с финансовыми махинациями и отмыванием денег.

"Это нелепое обвинение. Я никогда не занимался бизнесом. Члены моей семьи занимаются бизнесом и достигли определенных успехов. Они никогда не занимали госдолжности. А вот действующий директор СНБ по уши втянут в бизнес и имеет очень тесные отношения с олигархами", - сказал Р.Кочарян.