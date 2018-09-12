МИД Азербайджана советует премьеру Армении повысить знания и изучить документы, связанные с карабахским урегулированием

МИД Азербайджана обвиняет премьер-министра Армении Никола Пашиняна в попытке срыва переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«Единственная цель заявления Н.Пашиняна о необходимости участия незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана (в Нагорном Карабахе – ИФ), в переговорах заключается в срыве переговорного процесса», - говорится в комментариях пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.
По его словам, Армения является ответственной за оккупацию азербайджанских территорий.
«Во всех документах, представленных сопредседателями Минской группы ОБСЕ и являющихся предметом обсуждений, в качестве населения бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана определены армянская и азербайджанская общины. Поэтому, совершенно безосновательно, что Н.Пашинян преподносит армянское население оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана как «народ Нагорного Карабаха»», - подчеркнул он.
«Вместо того, чтобы выступать с противоречивыми заявлениями, мы советуем премьер-министру Армении ознакомиться с документами, и тем самым повысить свою политическую грамотность», - подчеркнул Х.Гаджиев.
Х.Гаджиев добавил, что выступая с такими провокационными и противоречивыми заявлениями, армянский премьер «берет на себя ответственность за эскалацию напряженности и срыв переговорного процесса».
Ф.Исазаде
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