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Карабахский конфликт 12.09.2018 21:13

МИД Азербайджана советует премьеру Армении повысить знания и изучить документы, связанные с карабахским урегулированием

МИД Азербайджана обвиняет премьер-министра Армении Никола Пашиняна в попытке срыва переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Единственная цель заявления Н.Пашиняна о необходимости участия незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана (в Нагорном Карабахе – ИФ), в переговорах заключается в срыве переговорного процесса», - говорится в комментариях пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

По его словам, Армения является ответственной за оккупацию азербайджанских территорий.

«Во всех документах, представленных сопредседателями Минской группы ОБСЕ и являющихся предметом обсуждений, в качестве населения бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана определены армянская и азербайджанская общины. Поэтому, совершенно безосновательно, что Н.Пашинян преподносит армянское население оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана как «народ Нагорного Карабаха»», - подчеркнул он.

«Вместо того, чтобы выступать с противоречивыми заявлениями, мы советуем премьер-министру Армении ознакомиться с документами, и тем самым повысить свою политическую грамотность», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Х.Гаджиев добавил, что выступая с такими провокационными и противоречивыми заявлениями, армянский премьер «берет на себя ответственность за эскалацию напряженности и срыв переговорного процесса».

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ОТВЕТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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