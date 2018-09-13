Американский постпред при ООН призвала Россию не испытывать терпение США применением химоружия в Сирии

Постпред США при ООН Никки Хейли в очередной раз предупредила сирийские власти, Россию и Иран, что реакция США на применение в Сирии химического оружия будет аналогичной прошлогодней и апрельский 2018 года, когда были нанесены удары по сирийским объектам.
"Мы, как известно, сказали сирийцам, русским и иранцам, что дважды мы предупреждали их: не используйте химическое оружие. Дважды вы его использовали, и дважды президент Трамп действовал", сказала дипломат в эфире телеканала Fox News.
Н.Хейли добавила: "Не надо испытывать нас снова. Думаю, перевес серьезно не в их пользу".
В апреле 2017 года Соединенные Штаты нанесли по сирийской авиабазе Шайрат удар ракетами "Томагавк". В апреле текущего года эркерные удары по сирийским объектам были нанесены США, Францией и Великобританией.
США и их союзники развернули информационную кампанию о якобы готовящемся применении сирийскими правительственными войсками химоружия при освобождении провинции Идлиб от террористов.
В то же время Россия неоднократно указывала, что террористы при поддержке своих западных союзников готовят в Идлибе провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить в этом власти Сирии и нанести удар по сирийской территории.
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