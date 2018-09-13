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СНГ 13.09.2018 10:48

На гербе Казахстана появится название страны на латинице

Слово "Qazaqstan" используют в обновленном стандарте на государственном гербе Казахстана, сообщила пресс-служба комитета технического регулирования и метрологии (КТРМ) министерства по инвестициям и развитию республики.

Такое решение приняла научно-техническая комиссия на заседании в Эталонном центре под председательством руководителя КТРМ Армана Шаккалиева с участием автора государственного герба Жандарбека Малибекова.

"В результате заседания, участники приняли решение одобрить изменение N1 к СТ РК 989-2014 "Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия". Таким образом, в национальный стандарт были внесены изменения в части написания слова "Казакстан" на латинской графике "QAZAQSTAN" по всему тексту стандарта, а также в части допуска цветового диапазона", - говорится в информации пресс-службы КТРМ.

Отмечается, что для разработки изменения проведен ряд рабочих заседаний с участием производителей и автора государственного герба Казахстана.

Изменение разработано рабочей группой в соответствии с указом президента республики Нурсултана Назарбаева "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику".

Н.Назарбаев подписал указ о поэтапном, до 2025 года, переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику и утвердил алфавит на латинице в октябре 2017 года. В феврале 2018 года глава государства внес изменения в свой прежний указ, упростив написание казахского алфавита на латинице.

Н.Назарбаев всегда подчеркивал, что реформа казахской письменности не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан.

Согласно Конституции, в Казахстане государственным является казахский язык, в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. При этом государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГЕРБ, ЛАТИНИЦА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]