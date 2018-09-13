На гербе Казахстана появится название страны на латинице

Слово "Qazaqstan" используют в обновленном стандарте на государственном гербе Казахстана, сообщила пресс-служба комитета технического регулирования и метрологии (КТРМ) министерства по инвестициям и развитию республики.
Такое решение приняла научно-техническая комиссия на заседании в Эталонном центре под председательством руководителя КТРМ Армана Шаккалиева с участием автора государственного герба Жандарбека Малибекова.
"В результате заседания, участники приняли решение одобрить изменение N1 к СТ РК 989-2014 "Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия". Таким образом, в национальный стандарт были внесены изменения в части написания слова "Казакстан" на латинской графике "QAZAQSTAN" по всему тексту стандарта, а также в части допуска цветового диапазона", - говорится в информации пресс-службы КТРМ.
Отмечается, что для разработки изменения проведен ряд рабочих заседаний с участием производителей и автора государственного герба Казахстана.
Изменение разработано рабочей группой в соответствии с указом президента республики Нурсултана Назарбаева "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику".
Н.Назарбаев подписал указ о поэтапном, до 2025 года, переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику и утвердил алфавит на латинице в октябре 2017 года. В феврале 2018 года глава государства внес изменения в свой прежний указ, упростив написание казахского алфавита на латинице.
Н.Назарбаев всегда подчеркивал, что реформа казахской письменности не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан.
Согласно Конституции, в Казахстане государственным является казахский язык, в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. При этом государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.
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