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Дальнее зарубежье 13.09.2018 11:02

Человек, напавший на прохожих в Париже, признан виновным в покушении на убийство - СМИ

Ранивший семь человек в Париже мужчина официально признан виновным в покушении на убийство, сообщают СМИ со ссылками на источники из суда.

Следствие по делу продолжается, однако до сих пор не установлены мотивы, толкнувшие его на нападение.

Источники сообщают, что следствие также пока не нашло подтверждений, что произошедшее можно расценивать как теракт.

Как сообщалось, семь человек, включая двух британских туристов, пострадали во французской столице 9 сентября в результате нападения с ножом и металлическим прутом на прохожих.

Нападавшим предположительно был афганец по национальности.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАПАДЕНИЕ, ВИНОВНЫЙ, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]