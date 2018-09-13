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Дальнее зарубежье 13.09.2018 11:15

Бывший президент Сальвадора приговорен к десяти годам тюрьмы за растраты государственных средств

Столичный суд Сальвадора приговорил Антонио Сака, который являлся президентом страны в 2004-2009 годах, к десяти годам тюремного заключения за растрату $300 млн из государственного бюджета, сообщила в своем твиттере генпрокуратура Сальвадора.

"Бывший президент Антонио Сака (2004-2009 годы) приговорен к 10 годам тюрьмы за преступления, связанные с хищениями, отмыванием денег и активов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что аналогичный тюремный срок получил и бывший личный секретарь президента, к меньшим срокам заключения приговорены также два бывших министра правительства страны, действовавшего при А.Сака.

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Тэги: САЛЬВАДОР, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СУД, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]