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СНГ 13.09.2018 11:29

Лавров заявляет о готовности Москвы наладить взаимодействие по сирийскому вопросу между астанинским форматом и "малой группой" с участием Германии

В Москве готовы к налаживанию взаимодействия между астанинским форматом (РФ, Турция, Иран) и "малой группой" по Сирии (Великобритания, Германия, Франция, США, Иордания и Саудовская Аравия) в рамках сирийского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы к поиску взаимопонимания и взаимодействия между астанинским форматом и так называемой "малой группой" по Сирии, в которую входит Германия. Но делать это надо на основе международного права и уже принятых решений, предусматривающих уважение единства, независимости, суверенитета и территориальной целостности САР", - сказал С.Лавров в интервью немецкому агентству DPA.

"Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату и спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой энергично работает над формированием межсирийского Конституционного комитета в Женеве, призванного подготовить конституционную реформу в САР в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и итогами Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - отметил российский министр.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ, ФОРМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]