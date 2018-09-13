В Москве готовы к налаживанию взаимодействия между астанинским форматом (РФ, Турция, Иран) и "малой группой" по Сирии (Великобритания, Германия, Франция, США, Иордания и Саудовская Аравия) в рамках сирийского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы к поиску взаимопонимания и взаимодействия между астанинским форматом и так называемой "малой группой" по Сирии, в которую входит Германия. Но делать это надо на основе международного права и уже принятых решений, предусматривающих уважение единства, независимости, суверенитета и территориальной целостности САР", - сказал С.Лавров в интервью немецкому агентству DPA.
"Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату и спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой энергично работает над формированием межсирийского Конституционного комитета в Женеве, призванного подготовить конституционную реформу в САР в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и итогами Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - отметил российский министр.
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