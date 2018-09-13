Три четверти россиян узнают о событиях в стране и мире главным образом из теленовостей - опрос

Около половины россиян склонны доверять информации о положении в России и мире из теленовостей, почти каждый четвертый - из интернет-изданий, а источникам информации в социальных сетях доверяет практически каждый седьмой, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в четверг в "Интерфакс ".

49% россиян сообщили социологам, что для получения новостей о положении в России и в мире более всего доверяют телевидению. Интернет-изданиям, включая газеты и журналы, а также информационные порталы, доверяют 24% респондентов.

Информации из новостных радиопрограмм доверяет каждый десятый опрошенный, а новостям из газет - 7% респондентов.

Новостям из социальных сетей, согласно опросу, доверяют 15% опрошенных.

При этом такой же удельный вес респондентов, которые не доверяют ни одному из источников информации для получения новостей из России и международных новостей.

18% опрошенных полагают, что в Сети нет таких тем, которые освещаются более полно и объективно, чем по основным каналам телевидения.

В свою очередь почти каждый четвертый респондент (24%) считает, что такая тема, как пенсионная реформа, более объективно освещается в Интернете, чем на телевидении. 22% опрошенных полагают, что более полную информацию о положении дел в экономике можно получить в Интернете.

В целом почти три четверти россиян (73%) о событиях в стране и мире чаще всего узнают из теленовостей, более трети (37%) из интернет-изданий, 28% - из социальных сетей.

Опрос был проведен 23-30 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.