Генсек ООН призвал отказаться от полномасштабной атаки на сирийскую провинцию Идлиб во избежание массовых жертв

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что для того, чтобы избежать огромных человеческих жертв, существует необходимость отказа от полномасштабного наступления на сирийскую провинцию Идлиб.
"Такое наступление превратилось бы в гуманитарный кошмар, который отличался бы от любого уже увиденного в пропитанном кровью сирийском конфликте", - сказал он журналистам после завершения заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.
А.Гутерриш подчеркнул, что "Идлиб является последней так называемой зоной деэскалации в Сирии, она не должна превратиться в кровавую баню".
Генсек обратил внимание на необходимость обеспечения всеми сторонами конфликта безопасности гражданского населения провинции и соблюдения международных законов.
"Я понимаю, что нынешняя ситуация в Идлибе не является устойчивой, и нельзя мириться с присутствием там террористических группировок. Но борьба против терроризма не освобождает противоборствующие стороны от выполнения ими своих обязательств в соответствии с международными законами", - заявил он.
Глава всемирной организации подчеркнул: "Я выступаю с четким обращением ко всем прямо или косвенно участвующим сторонам, и, конкретно, к трем гарантам зон деэскалации, это - Иран, Россия и Турция: не пожалейте усилий для поиска решения, которое защитит гражданских. Сохраните главные объекты, такие, как госпиталя. Проявите полное уважение международных законов".
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