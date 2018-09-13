Сотрудничество стран "Шелкового пути" необходимо для сохранения традиционных духовных ценностей и противодействия экстремистам, прикрывающимся религиозными ценностями, считает президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Возрождение в XXI веке торгово-экономических, политических связей между странами "Шелкового пути" создают условия и способствуют развитию научно-образовательных, духовно-культурных аспектов сотрудничества между странами региона. Это сотрудничество продиктовано необходимостью сохранения (...) культурных и духовных ценностей народов и противодействию распространению радикальных, экстремистских идеологий, прикрывающиеся религиозными ценностями", - говорится в приветственном слове президента Киргизии участникам третьей Международной научно-богословской конференции "Духовный Шелковый путь".

Приветствие участникам конференции зачитал руководитель аппарата президента Киргизии Досалы Эсеналиев.

"Считаю важным, что конференция объединяет представителей государственных органов, духовенства, академические и экспертные сообщества стран, расположенных на территории Шелкового пути", - говорится в тексте обращения президента Киргизии.

"Уверен, что конференция внесет существенный вклад в общие скоординированные позиции в отношении вызовов современности, сохранении и дальнейшего развития религиозного наследия народов Евразийского пространства", - отметил С.Жээнбеков.

Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин со своей стороны на форуме в Бишкеке отметил, что, "одно из ведущих направлений нашей сегодняшней конференции является тема профилактики псевдорелигиозного экстремизма и пути противодействия ему на Евразийском пространстве".

"К сожалению, проблема остается актуальной и по сей день. К обсуждению этой чрезвычайно сложной темы приглашены не только религиозные деятели, но и авторитетные эксперты академического и университетского научных сообществ и естественно от органов государственной власти наших стран", - сказал глава Совета муфтиев РФ.

"Я убежден, что только совместными скоординированными усилиями мы сможем избавиться от этой страшной заразы, завезенной к нам извне. Причем уместно сразу же обратить внимание на тот печальный факт, что нередкие и непродуманные акции тех или иных общественных и властных структур становятся козырем в руках экстремистских пропагандистов и приводят к труднопреодолимым и негативным результатам", - сказал Равиль Гайнутдин.

По его словам, "достаточно типичный пример этому некомпетентная экспертиза мусульманской религиозной литературы, когда люди не все понимающие в исламе дают определяющие оценки, на основе которых выносятся вердикты, чреватые неоправданными общественными и даже политическими осложнениями".

В Третьей Международной научно-богословской конференции "Духовный Шелковый путь", которая проходит в Бишкеке в четверг, принимают участие руководители духовенства Киргизии, Казахстана, Узбекистана, России, Таджикистана и государственного управления по делам религий Китая, а также эксперты и научные деятели стран-участниц.