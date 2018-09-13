Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9762 RUR   0.0247 GBR   2.2172 TRY   0.2678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.37 Brent   79.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 21° 29° 15 Сен 18° 29° 16 Сен 21° 29°

СНГ 13.09.2018 12:31

Памятник поэтам Алишеру Навои и Абдуррахмани Джами будет открыт в Душанбе в рамках рабочего визита президента Узбекистана

Открытие памятника классикам таджикской и узбекской литературы Абдуррахмани Джами и Алишеру Навои состоится в Душанбе в ходе планируемого 27-28 сентября рабочего визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает администрация таджикской столицы.

Монумент будет установлен в парке имени Навои. Решение об установлении памятника было подписано президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в преддверии госвизита президента Узбекистана в Душанбе в начале марта.

Мэру столицы Рустаму Эмомали было поручено провести конкурс на лучший проект памятника Джами и Навои "в знак дружбы народов Таджикистана и Узбекистана". Победителем конкурса стал скульптор, заслуженный деятель искусств Таджикистана, профессор Худжандского университета Гафур Джураев.

Ранее памятник Джами и Навои был восстановлен в Самарканде. Памятник первоначально был установлен еще в 1970 году рядом с площадью Регистан в центре Самарканда, после был перенесен на перекресток улиц Дагбитская и Регистанская, а в 2009 году - демонтирован из-за охлаждения отношений между двумя странами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, ПОЭТЫ, ПАМЯТНИК


Похожие новости


Две ГЭС в Таджикистане построят при участии Узбекистана - президент Мирзиеев Президент Таджикистана 17-18 августа посетит Узбекистан Президент Таджикистана посетит выставку достижений промышленности в Узбекистане в рамках госвизита 17 августа Лайнер Tajik Air в субботу впервые с 1992 года совершит рейс Душанбе - Самарканд Таджикистан и Узбекистан близки к решению проблемы согласования границы Таджикистан обвинил узбекских пограничников в нарушении границы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]