Памятник поэтам Алишеру Навои и Абдуррахмани Джами будет открыт в Душанбе в рамках рабочего визита президента Узбекистана

Открытие памятника классикам таджикской и узбекской литературы Абдуррахмани Джами и Алишеру Навои состоится в Душанбе в ходе планируемого 27-28 сентября рабочего визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает администрация таджикской столицы.

Монумент будет установлен в парке имени Навои. Решение об установлении памятника было подписано президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в преддверии госвизита президента Узбекистана в Душанбе в начале марта.

Мэру столицы Рустаму Эмомали было поручено провести конкурс на лучший проект памятника Джами и Навои "в знак дружбы народов Таджикистана и Узбекистана". Победителем конкурса стал скульптор, заслуженный деятель искусств Таджикистана, профессор Худжандского университета Гафур Джураев.

Ранее памятник Джами и Навои был восстановлен в Самарканде. Памятник первоначально был установлен еще в 1970 году рядом с площадью Регистан в центре Самарканда, после был перенесен на перекресток улиц Дагбитская и Регистанская, а в 2009 году - демонтирован из-за охлаждения отношений между двумя странами.