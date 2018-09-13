Памятник поэтам Алишеру Навои и Абдуррахмани Джами будет открыт в Душанбе в рамках рабочего визита президента Узбекистана

Открытие памятника классикам таджикской и узбекской литературы Абдуррахмани Джами и Алишеру Навои состоится в Душанбе в ходе планируемого 27-28 сентября рабочего визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает администрация таджикской столицы.
Монумент будет установлен в парке имени Навои. Решение об установлении памятника было подписано президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в преддверии госвизита президента Узбекистана в Душанбе в начале марта.
Мэру столицы Рустаму Эмомали было поручено провести конкурс на лучший проект памятника Джами и Навои "в знак дружбы народов Таджикистана и Узбекистана". Победителем конкурса стал скульптор, заслуженный деятель искусств Таджикистана, профессор Худжандского университета Гафур Джураев.
Ранее памятник Джами и Навои был восстановлен в Самарканде. Памятник первоначально был установлен еще в 1970 году рядом с площадью Регистан в центре Самарканда, после был перенесен на перекресток улиц Дагбитская и Регистанская, а в 2009 году - демонтирован из-за охлаждения отношений между двумя странами.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
МИД Азербайджана советует премьеру Армении повысить знания и изучить документы, связанные с карабахским урегулированием
ГААД получит 9,4 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Азербайджанский спутник Azerspace-2 будет запущен на орбиту в конце сентября - Airanespace
Чистый убыток YTP за 2017 год превысил 0,5 млн манатов
Азербайджан и Беларусь подписали "дорожную карту" сотрудничества в сфере геологии и гидрометеорологии до 2020 года
Президент Алиев осмотрел три школы в пригороде Баку после капремонта
Население Азербайджана в январе-июле увеличилось почти на 45,2 тыс. человек - Госкомстат
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Бакинская Высшая школа нефти – лидер по числу Президентских стипендиатов
Азербайджанская диаспора Татарстана оказала поддержку проекту по социальной адаптации и интеграции мигрантов в РФ
Компания Bakcell организовала «День Семьи» для своих корпоративных клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»