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Дальнее зарубежье 13.09.2018 10:41

11 человек погибли в городе Хэнъян на юго-востоке Китая в результате умышленного наезда

Одиннадцать человек погибли, еще более 40 получили ранения на юго-востоке Китая в результате умышленного наезда водителя автомобиля на толпу гуляющих людей, говорится в сообщении местных властей.

Трагедия произошла в городе Хэнъян китайской провинции Хунань вечером в среду. Водитель внедорожника, некто Ян, сначала направил автомашину на людей, находившихся в пешеходной зоне городской площади, а затем, остановив автомобиль, набросился на них с лопатой и ножом, сообщает городское правительство.

По данным предварительного расследования, совершивший нападение мужчина был ранее неоднократно судим за распространение наркотиков, воровство, нападения на людей. В результате своими действиями решил "отомстить обществу".

После наезда и нападения он был задержан полицией. Пока инцидент не рассматривается как теракт.

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Тэги: КИТАЙ, ХУНАНЬ, НАЕЗД, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]