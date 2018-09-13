11 человек погибли в городе Хэнъян на юго-востоке Китая в результате умышленного наезда

Одиннадцать человек погибли, еще более 40 получили ранения на юго-востоке Китая в результате умышленного наезда водителя автомобиля на толпу гуляющих людей, говорится в сообщении местных властей.

Трагедия произошла в городе Хэнъян китайской провинции Хунань вечером в среду. Водитель внедорожника, некто Ян, сначала направил автомашину на людей, находившихся в пешеходной зоне городской площади, а затем, остановив автомобиль, набросился на них с лопатой и ножом, сообщает городское правительство.

По данным предварительного расследования, совершивший нападение мужчина был ранее неоднократно судим за распространение наркотиков, воровство, нападения на людей. В результате своими действиями решил "отомстить обществу".

После наезда и нападения он был задержан полицией. Пока инцидент не рассматривается как теракт.