11 человек погибли в городе Хэнъян на юго-востоке Китая в результате умышленного наезда

Одиннадцать человек погибли, еще более 40 получили ранения на юго-востоке Китая в результате умышленного наезда водителя автомобиля на толпу гуляющих людей, говорится в сообщении местных властей.
Трагедия произошла в городе Хэнъян китайской провинции Хунань вечером в среду. Водитель внедорожника, некто Ян, сначала направил автомашину на людей, находившихся в пешеходной зоне городской площади, а затем, остановив автомобиль, набросился на них с лопатой и ножом, сообщает городское правительство.
По данным предварительного расследования, совершивший нападение мужчина был ранее неоднократно судим за распространение наркотиков, воровство, нападения на людей. В результате своими действиями решил "отомстить обществу".
После наезда и нападения он был задержан полицией. Пока инцидент не рассматривается как теракт.
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