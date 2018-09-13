Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9762 RUR   0.0247 GBR   2.2172 TRY   0.2678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.37 Brent   79.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 21° 29° 15 Сен 18° 29° 16 Сен 21° 29°

СНГ 13.09.2018 10:48

ЕС продлил санкции против России до 15 марта 2019 года

Европейский Союз в четверг продлил антироссийские санкции на полгода - до 15 марта 2019 года, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года", - говорится в заявлении.

Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Теперь информация об этом решении будет опубликована в официальном журнале ЕС 14 сентября 2018 года.

Ранее в сентябре европейский дипломатический источник сообщил "Интерфаксу", что комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал вопрос о продлении на 6 месяцев индивидуальных санкций против физических и юридических лиц РФ.

Данные ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года. Помимо индивидуальных ограничительных мер против ряда физических и юридических лиц РФ в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России (31 января 2019 года), и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях до 23 июня 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, .САНКЦИИ


Похожие новости


ЕС остается на стороне Великобритании в "деле Скрипалей" ЕС нужны добрососедские и доверительные отношения с Москвой - глава МИД ФРГ Юнкер выступает за сохранение ЕС контактов с Россией ЕС требует от Москвы немедленно освободить Сенцова В интересах России и ЕС сохранить договоренности по иранской ядерной программе - Чижов МИД РФ: интересы компаний стран ЕС в России могут пострадать от нового санкционного витка

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]