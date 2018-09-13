ЕС продлил санкции против России до 15 марта 2019 года

Европейский Союз в четверг продлил антироссийские санкции на полгода - до 15 марта 2019 года, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.
"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года", - говорится в заявлении.
Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.
Теперь информация об этом решении будет опубликована в официальном журнале ЕС 14 сентября 2018 года.
Ранее в сентябре европейский дипломатический источник сообщил "Интерфаксу", что комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал вопрос о продлении на 6 месяцев индивидуальных санкций против физических и юридических лиц РФ.
Данные ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года. Помимо индивидуальных ограничительных мер против ряда физических и юридических лиц РФ в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России (31 января 2019 года), и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях до 23 июня 2019 года.
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