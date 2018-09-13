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АПК 13.09.2018 10:49

Азербайджан купит в 2018г у Казахстана 600 тыс. тонн зерна

Казахстан поставит в Азербайджан 600 тыс. тонн зерна, заявил член правления Союза мукомолов Казахстана Мукан Абдиев.

"Азербайджан закупает достаточно большой объём. Примерный объём закупок у них составляет порядка 600 тысяч тонн. Конечно, есть спрос со стороны Средней Азии, то есть Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан. Ценовая конъюнктура позволяет выходить на флот, Чёрное море", – сказал М.Абдиев, слова которого приводит "Хабар-24".

В целом, с начала 2018 года Казахстан экспортировал свыше 5 млн тонн зерна, что на 88% превышает показатель годом ранее.

По данным издания, новый маршрут через порт Курык обеспечит отправку до десяти тысяч тонн зерна в Азербайджан и Грузию.

"В управлении "Астык транс" находится парк хоперов-зерновозов. И весь парк готов для перевозок зерна нового урожая. В нашем управлении находится 6300 вагонов. Всего в Казахстане под зерно используется около 9-10 тысяч вагонов. Этого парка достаточно, чтобы перевести весь урожай нового сезона", – сообщил первый вице-президент АО "Астық Транс" Сергей Мосолкин.

А.Азизов

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗЕРНО, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]