Азербайджан купит в 2018г у Казахстана 600 тыс. тонн зерна

Казахстан поставит в Азербайджан 600 тыс. тонн зерна, заявил член правления Союза мукомолов Казахстана Мукан Абдиев.

"Азербайджан закупает достаточно большой объём. Примерный объём закупок у них составляет порядка 600 тысяч тонн. Конечно, есть спрос со стороны Средней Азии, то есть Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан. Ценовая конъюнктура позволяет выходить на флот, Чёрное море", – сказал М.Абдиев, слова которого приводит "Хабар-24".

В целом, с начала 2018 года Казахстан экспортировал свыше 5 млн тонн зерна, что на 88% превышает показатель годом ранее.

По данным издания, новый маршрут через порт Курык обеспечит отправку до десяти тысяч тонн зерна в Азербайджан и Грузию.

"В управлении "Астык транс" находится парк хоперов-зерновозов. И весь парк готов для перевозок зерна нового урожая. В нашем управлении находится 6300 вагонов. Всего в Казахстане под зерно используется около 9-10 тысяч вагонов. Этого парка достаточно, чтобы перевести весь урожай нового сезона", – сообщил первый вице-президент АО "Астық Транс" Сергей Мосолкин.

А.Азизов