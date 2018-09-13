Парламент Армении избрал судью Конституционного суда

Парламент Армении избрал Армана Диланяна судьей Конституционного суда страны, сообщил в четверг депутат фракции Республиканской партии Гагик Меликян.

По его словам, за кандидатуру А.Диланяна проголосовал 81 парламентарий против - семь.

Кроме того, парламентарии проголосовали за избрание Ерванда Хундкаряна председателем Кассационного суда Армении.