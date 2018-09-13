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Регион 13.09.2018 11:02

Парламент Армении избрал судью Конституционного суда

Парламент Армении избрал Армана Диланяна судьей Конституционного суда страны, сообщил в четверг депутат фракции Республиканской партии Гагик Меликян.

По его словам, за кандидатуру А.Диланяна проголосовал 81 парламентарий против - семь.

Кроме того, парламентарии проголосовали за избрание Ерванда Хундкаряна председателем Кассационного суда Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, КС, СУДЬЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]