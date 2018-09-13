Азербайджан может открыть Торговый дом в Чехии

Азербайджан изучит возможность открытия Торгового дома в Чехии, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
"Ш.Мустафаев накануне провел встречу с министром промышленности и торговли Чехии Мартой Новаковой. На встрече обсуждались вопросы расширения экономического сотрудничества", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэкономики.
В частности, для увеличения экономического сотрудничества с Чехией, Азербайджан планирует изучить возможности открытия Торгового дома. Кроме этого, Азербайджан планирует назначить торгового представителя по региону Центральная Европа.
М.Новакова подчеркнула заинтересованность Чехии в открытии Торговых домов Азербайджана в Праге и других городах страны. По ее мнению это будет способствовать росту экспорта из Азербайджана в Чехию.
Торговые дома Азербайджана в настоящее время действуют в Беларуси, Украине и Латвии. До конца 2018 года такие дома откроются в России, Казахстане и Польше.
А.Азизов
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