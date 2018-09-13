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Бизнес и законодательство 13.09.2018 11:13

Азербайджан может открыть Торговый дом в Чехии

Азербайджан изучит возможность открытия Торгового дома в Чехии, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"Ш.Мустафаев накануне провел встречу с министром промышленности и торговли Чехии Мартой Новаковой. На встрече обсуждались вопросы расширения экономического сотрудничества", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэкономики.

В частности, для увеличения экономического сотрудничества с Чехией, Азербайджан планирует изучить возможности открытия Торгового дома. Кроме этого, Азербайджан планирует назначить торгового представителя по региону Центральная Европа.

М.Новакова подчеркнула заинтересованность Чехии в открытии Торговых домов Азербайджана в Праге и других городах страны. По ее мнению это будет способствовать росту экспорта из Азербайджана в Чехию.

Торговые дома Азербайджана в настоящее время действуют в Беларуси, Украине и Латвии. До конца 2018 года такие дома откроются в России, Казахстане и Польше.

А.Азизов

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Тэги: ЧЕХИЯ, ДОМ, ТОРГОВЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]