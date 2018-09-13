Казахстан и Турция намерены развивать транзитный потенциал железных дорог

Национальная железнодорожная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) и турецкая государственная ж/д компания TCDD Tasimacilik A.S. подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщила пресс-служба КТЖ.

Документ подписан в рамках казахстанско-турецкого инвестиционного форума в Анкаре. Он направлен на укрепление двусторонних отношений в области железнодорожного транспорта и железнодорожного машиностроения.

Соглашением предусматривается совместная работа в сфере развития транзитного потенциала и транспортно-логистической системы на территории Казахстана и Турции в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора.

"Между нашими странами сформирован мультимодальный Транскаспийский коридор, где железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс и портовая инфраструктура на Каспии способствуют динамичному росту трансконтинентальных перевозок. В 2018 году ожидается четырехкратный рост перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом по сравнению с 2017 годом. К 2020 году предлагается довести объем перевозок до 5 млн тонн", - приводятся в сообщении слова председателя правления КТЖ Каната Алпысбаева.

В рамках соглашения стороны также договорились о предоставлении конкурентоспособных тарифных условий для перевозки контейнеров, создании центра консолидации и дистрибуции в СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота" для грузов, следующих из Казахстана и КНР в Турцию и обратно.

КТЖ - транспортно-логистическая компания, входит в состав госфонда "Самрук-Казына". Под ее управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.

TCDD Tasimacilik A.S. отвечает за эксплуатацию большинства железных дорог в Турции, а также за логистические центры.