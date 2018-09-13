Суд Тбилиси вынес приговоры пособникам организаторов теракта в аэропорту Стамбула в 2016 году

Тбилисский городской вынес приговоры по обвинению в пособничестве терроризму двум гражданам Грузии, которые оказывали содействие группе террористов во главе с Ахмедом Чатаевым, которого считают организатором теракта в аэропорту Стамбула в 2016 году.
По информации пресс-службы суда, Бадур Чопанашвили приговорен к трем годам лишения свободы, Зураб Горнакашвили - к 13 годам лишения свободы.
По данным суда, осужденные помогли группе А.Чатааева в незаконном переходе грузино-турецкой границы осенью 2017 года, оказали террористам финансовую и материальную поддержку.
Б.Чопанашвили получил три года лишения свободы, так как оформил процессуальное соглашение со следствием. Обличающие показания дал суду и З.Горнакашвили, однако он не признал за собой вины, отметили в пресс-службе.
Ранее грузинский суд вынес приговор в отношении шести человек, которых следствие обвиняло в пособничестве А.Чатаеву и членстве в террористической организации. Все они получили сроки лишения свободы от 10 до 13 лет.
Несколько взрывов прогремели в стамбульском аэропорту имени Ататюрка 28 июня 2016 года. Жертвами стали 45 человека, около 240 получили ранения. Турецкие власти назвали А.Чатаева подозреваемым в организации теракта. Он был убит в перестрелке с грузинской полицией в Тбилиси в ноябре 2017 года.
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