Азербайджан в январе-августе увеличил декларированный экспорт нефтепродуктов на 32%

Декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в январе-августе 2018 года составил 772,696 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-августе 2018 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 772,696 тыс. тонн на сумму $392,169 млн», - отметили в ГТК.

По данным ведомства, за январь-август 2017 года декларированный объем экспорта нефтепродуктов составил 583,653 тыс. тонн на $224,906 млн. Таким образом, за 8 месяцев текущего года экспорт увеличился на 32,4% в количественном выражении и на 74,4% - в стоимостном.

В 2017 году декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 835,452 тыс. тонн на $339,159 млн.

Н.Аббасова