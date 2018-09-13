Турция заменила посла в РФ

МИД Турции назначил Мехмета Самсара новым послом в России, сообщили в четверг турецкие СМИ.

М.Самсар сменит в Москве Хусейна Дириоза.

Новые послы назначены также в ряд стран Европы, европейские организации, а также Бразилию и Аргентину.