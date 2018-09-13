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Финансы 13.09.2018 12:45

Чистый убыток YTP за 2017 год превысил 0,5 млн манатов

Чистый убыток ООО "Парк высоких технологий" (YTP) за 2017 год составил 529,793 тыс. манатов, что на 46,1% меньше показателя 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Согласно финотчетности, в 2017 году доходы ООО "Парк высоких технологий" составили 71,038 тыс. манатов (рост на 3,6%). При этом расходы общества в минувшем году составили 600,831 тыс. манатов (спад на 42,9%).

Согласно финансовой отчетности, "Парк высоких технологий" сократил в 2017 году активы на 1,3% - до 7 млн 570,011 тыс. манатов. Обязательства на 1 января 2018 года равны 594,863 тыс. манатов (спад на 9,2%) и их весь объем приходится на краткосрочные обязательства.

Капитал общества равен 6 млн 975,148 тыс. манатов (спад на 0,5%), в том числе уставный капитал – 50 тыс. манатов (не изменился). При этом госинвестиции в парка на конец 2017 года оцениваются в 11 млн 7,56 тыс. манатов (рост за 2017г на 4,7%), суммарные убытки – 4 млн 82,412 тыс. манатов.

ООО "Парк высоких технологий" создан в ноябре 2012 года. Резидентом парка является одно юридическое лицо.

А.Азизов

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Тэги: ПАРК, УБЫТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]