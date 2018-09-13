Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9762 RUR   0.0247 GBR   2.2172 TRY   0.2678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.37 Brent   79.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 21° 29° 15 Сен 18° 29° 16 Сен 21° 29°

Экология 13.09.2018 12:53

Азербайджан и Беларусь подписали "дорожную карту" сотрудничества в сфере геологии и гидрометеорологии до 2020 года

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в четверг подписали программу на 2018-2019 годы по реализации соглашения между министерствами в области охраны окружающей среды.

"У Беларуси немало наработок в области охраны окружающей среды, есть опыт, которым можно поделиться. У азербайджанской стороны также есть наработки, которые важны для нас. Для Беларуси в приоритете развитие минерально-сырьевой базы, а Азербайджан - нефтедобывающая страна, там развита геология. В этом направлении мы намерены плотно сотрудничать, перенимать их опыт и поднимать этот вопрос на новый уровень. Планируется встреча представителей наших организаций, которые непосредственно занимаются вопросами минерально-сырьевой базы", - сказал А.Худык, слова которого приводит БЕЛТА.

По его словам, гидрометеорология в Азербайджане организована на должном уровне, обеспечена высокая оправдываемость прогнозов. "Нас также заинтересовал ряд вопросов, касающихся природоохранного законодательства. Кроме того, азербайджанская сторона изъявила желание рассмотреть вопрос о приобретении зубра европейского и развитии этой популяции у себя", - отметил белорусский министр.

Азербайджан, в свою очередь, заинтересован в белорусском опыте в природоохранной сфере. "Подписанный сегодня документ - это, по сути, дорожная карта того, чем мы будем заниматься в 2018-2019 годах. Это обмен информацией, специалистами, собираемся провести много работ в сфере сохранения биоразнообразия, реализовать совместные проекты. Чуть позже составим более детальный план совместных действий", - отметил М.Бабаев.

М.Бабаев в рамках визита в Беларусь ознакомится с государственным управлением природоохранной деятельностью, белорусским опытом регулирования обращения с отходами и развития системы особо охраняемых природных территорий, лесоустройством. В программе визита - посещение мусороперерабатывающего сортировочного завода в районе полигона ТКО "Тростенецкий" и национального парка "Беловежская пуща".

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ГЕОЛОГИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]