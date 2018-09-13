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СНГ 13.09.2018 15:28

Жители Баткена помешали жителям таджикского поселка в прокладке водопровода на киргизско-таджикской границе - СМИ

Представители властей Таджикистана и Киргизии выясняют причины конфликта на границе между жителями приграничного таджикского поселка "Тоджикон" и киргизского города Баткена.

Как сообщает таджикская служба "Радио Свобода", конфликт начался в минувшую среду вечером, жители Баткена препятствуют проведению водопровода для жителей таджикского поселка, который строится на деньги некоммерческой организации Фонд Ага-хана.

Все работы пока временно прекращены, говорится в сообщении.

По словам жителей поселка "Тоджикон", киргизские пограничники приблизились к линии границы и наблюдают за их действиями.

Источник в администрации города Исфара Согдийской области Таджикистана сообщил журналистам радиостанции, что на место происшествия для выяснения причин конфликта прибыли представители прокуратуры, а также руководство Исфары и Баткена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ГРАНИЦА, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]