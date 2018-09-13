Жители Баткена помешали жителям таджикского поселка в прокладке водопровода на киргизско-таджикской границе - СМИ

Представители властей Таджикистана и Киргизии выясняют причины конфликта на границе между жителями приграничного таджикского поселка "Тоджикон" и киргизского города Баткена.

Как сообщает таджикская служба "Радио Свобода", конфликт начался в минувшую среду вечером, жители Баткена препятствуют проведению водопровода для жителей таджикского поселка, который строится на деньги некоммерческой организации Фонд Ага-хана.

Все работы пока временно прекращены, говорится в сообщении.

По словам жителей поселка "Тоджикон", киргизские пограничники приблизились к линии границы и наблюдают за их действиями.

Источник в администрации города Исфара Согдийской области Таджикистана сообщил журналистам радиостанции, что на место происшествия для выяснения причин конфликта прибыли представители прокуратуры, а также руководство Исфары и Баткена.