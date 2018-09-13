11 членов Национального собрания Армении войдут в парламентскую комиссию по факту прослушивания директора спецслужбы

Национальное собрание Армении в четверг приняло решение о создании комиссии, которая проведет парламентское расследование по факту прослушивания телефонных разговоров директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы страны Сасуна Хачатряна.
В комиссию войдут 11 человек, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Парламентская комиссия обсудит и попытается выяснить возможные масштабы прослушивания, изучит факты, связанных с прослушиванием телефонных разговоров директора СНБ, а также воспрепятствованию осуществлению правосудия и праву на справедливое судебное разбирательство, заявил журналистам ранее в четверг Эдуард Шармазанов, вице-спикер парламента от возглавляемой экс-президентом страны Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении
В минувший вторник в армянских СМИ появились сообщения о публикации в сервисе YouTube записи разговора, в котором А.Ванецян и С.Хачатрян обсуждают уголовные дела против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.
В аудиозаписи С.Хачатрян рассказывает, что в скором времени Р.Кочаряну будет предъявлено обвинение, и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Ю.Хачатурова.
В ответ директор СНБ предупреждает, что "не надо трогать Хачатурова".
Во время другого телефонного разговора А.Ванецян вновь призвал С.Хачатряна быть осторожным с делом Ю.Хачатурова. "Будь очень внимателен с Хачатуровым, несмотря на то, что он (премьер Армении Никол Пашинян - ИФ) сказал закрыть (арестовать Хачатурова - ИФ). Русские в бешенстве", - сказал А.Ванецян.
Экс-президенту Армении Р.Кочаряну, генсеку ОДКБ Ю.Хачатурову и экс-министру обороны М.Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.
Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.
Н.Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
Как сообщалось, Следственный комитет Армении уже принял в производство уголовное дело о "прослушке" телефонного разговора.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СК Армении, уголовное дело возбуждено по статьям 146 и 254 УК - "нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "неправомерное завладение компьютерной информацией".
Предварительное следствие поручено главному управлению по расследованию особо важных дел СК Армении.
"Создана следственная группа, которая совместно с оперативно-разведывательными органами предпринимает необходимые действия для выяснения всех обстоятельств и выявления возможного круга причастных к этому лиц", - отметили в СК.
Кроме того, Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело о прослушивании телефонного разговора А.Ванецяна и С.Хачатряна по ч. 1 ст.309 (превышение должностных полномочий, наказывается штрафом или лишением свободы на срок не свыше четырех лет).
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