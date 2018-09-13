Anglo Asian Mining проведет аэросъемку для выявления дополнительных залежей золота и меди на западе Азербайджана

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) в ближайшее время планирует начать первую аэрогеографическую съемку на контрактной площади «Гедабек» в Дашкесанском районе (запад Азербайджана), отмечается в сообщении компании.

«AAM подписала контракт с канадской Geotech Limited на проведение аэрогеографической съемки над контрактной площадью «Гедабек» для выявления дополнительных месторождений золота и меди, определения будущих целей для бурения. Работы начнутся в ближайшие недели», - отмечается в информации.

По данным AAM, первая аэрогеофизическая съемка охватит всю площадь контрактного участка «Гедабек» в 300 кв. км. Исследование проводится для увеличения объемов добычи ценных металлов на долгосрочной основе. В зависимости от результатов, компания рассчитывает использовать аэросъемку в будущем на других контрактных участках.

Генеральный директор Anglo Asian Group по геологии и горнодобывающей промышленности AAM Стивен Уэстхед сообщил, что вертолетные услуги для проведения аэрогеографической съемки предоставит МЧС Азербайджана.

««Это первое всеобъемлющее исследование не только всей контрактной площади «Гедабек», но и первое в своем роде в Азербайджане. Мы уже знаем о многих месторождениях золота и меди на Гедабеке, и эти исследования дадут нам информацию о тенденциях распределения рудной минерализации», - отметил С.Уэстхед, слова которого приводятся в информации.

В настоящее время "Anglo Asian Mining" на контрактной площади «Гедабек» добывает золото и медь с двух открытых рудников (Гедабек и Угур) и одного подземного рудника (Гадир).

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – месторождения Гадир, с сентября 2017 года – месторождения Угур.

Н.Аббасова