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Финансы 13.09.2018 15:17

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 24%, несмотря на возражения президента

Турецкий центробанк по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку - ставку по недельным операциям репо - сразу на 6,25 процентного пункта (п.п.), с 17,75% до 24%, говорится в сообщении ЦБ.

Центробанк поднимает ставку уже в третий раз в этом году, с конца апреля она увеличилась на 11,25 п.п. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения до 21%/

Перед заседанием ЦБ в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ставку в 17,75% слишком высокой и призвал снизить ее.

Турецкая лира перешла от снижения более чем на 3% к росту на 5% в паре с долларом США, но к 14:45 МСК замедлила подъем до 2,5%. Другие валюты emerging markets, а также акции в этой группе усилили подъем после решения турецкого ЦБ, пишет агентство Bloomberg.

Долларовые бонды Турции дорожают, по данным TradeWeb, выпуск евробондов с погашением в 2038 году прибавил 2,8 цента и достиг 89,74 цента/$1 - максимума с конца августа.

Аргентина и Турция на данный момент считаются наиболее уязвимыми странами в смысле долговой нагрузки, и за событиями в них внимательно следят инвесторы по всему миру. Турция столкнулась с резким усилением инфляции и валютным кризисом, лира подешевела в этом году почти на 40% в паре с долларом США.

Рост потребительских цен в Турции ускорился в августе до 17,9% в годовом выражении с 15,85% месяцем ранее. Августовская инфляция была максимальной с 2003 года.

"Повышение процентной ставки в Турции выводит страну на путь медленного восстановления доверия к денежно-кредитной политике, а это крайне важно", - заявил Financial Times глава департамента долговых активов emerging markets в Aberdeen Standard Investments Бретт Даймент.

По его словам, если бы ЦБ Турции не решился на повышение ставки на сентябрьском заседании, лира, скорее всего, продолжила бы резкое падение, а страну в целом ждал бы "кризис платежного баланса или даже банковской системы".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]