Глава разведки движения "Талибан" в восточной зоне Афганистана и еще семь талибов были ликвидированы в результате авиаудара в афганской провинции Пактия, сообщает в четверг издание Khabarnama.

По данным администрации провинции, удар был нанесен во время перемещения экстремистов по автотрассе.