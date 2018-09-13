Россия, как ожидается, поставит Турции зенитные ракетные системы С-400 в течение первой половины 2019 года, сообщает газета "Вашингтон пост" со ссылкой на неназванных официальных лиц из обеих стран.
"Россия передаст Турции продвинутые зенитные системы до середины следующего года, заявили официальные лица из обеих стран. Турция намерена завершить эту сделку, несмотря на угрозы США отменить продажу Анкаре своих истребителей F-35", - отмечает издание.
США, как напоминает "Вашингтон пост", со своей стороны, предлагают Анкаре приобрести комплексы Patriot. В марте этого года, по утверждениям Вашингтона, турецкая сторона получила обновленное предложение по этому вопросу, причем США пересмотрели цену и выразили готовность частично производить эти комплексы в Турции с возможностью передачи Анкаре технологий. Однако в Турции заверяют, что переданный в марте документ не содержал конкретных идей.
"Турция не против делать это (вести переговоры по Patriot - ИФ), если условия будут подходящими. Но при этом сделка с Россией останется в силе", - пишет газета.
В статье говорится, что параллельно с этим в США обсуждается тема возможного отказа от поставок F-35 Турции в ответ на закупку С-400.
Против таких ответных мер выступает глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он предупреждает, что ряд деталей этих самолетов производится в Турции. В случае отказал поставлять самолеты Анкаре, как считает Дж.Мэттис, стоимость производства F-35 заметно возрастет. Главе Пентагона дали до ноября, чтобы предоставить конгрессу аргументы в пользу того, что отказываться передавать истребители Турции нельзя.
Россия начнет поставки Турции систем ПВО С-400 в 2019 году, сообщил в минувшем августе, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "С-400 в Турцию - контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт", - сказал А.Михеев.
Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с покупкой Турцией С-400. Вашингтон грозил Анкаре "последствиями" за такое приобретение. В августе, отвечая на вопрос о том, может ли покупка С-400 спровоцировать санкции в отношении Турции, представитель Госдепа США Хизер Нойерт отмечала, что госдепартамент "ясно пояснил, что может спровоцировать санкции в отношении других стран и компаний".
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