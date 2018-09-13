Флот Buta Airways увеличится до 8 самолетов Embraer 190

Азербайджанский лоукостер Buta Airways (входит в структуру ЗАО «Азербайджанские авиалинии», AZAL) в ближайшее время получит два самолета бразильского производства «Embraer 190», сообщил директор авиакомпании Назим Самедов.
«Недавно Buta Airways запустила два новых рейса – в турецкие города Аланья и Измир. В ближайшее время ожидается прибытие двух новых «Embraer 190», что позволит компании продолжить работу по расширению географии полетов», - отметил Н.Самедов, слова которого приводятся в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии».
По словам Н.Самедова, за первый год активной деятельности компании зафиксирован высокий спрос на рейсы Buta Airways со стороны местного населения и иностранных туристов.
«Buta Airways» основана в декабре 2016 года и начала деятельность в сентябре 2017 года. На текущий момент лоукостер выполняет рейсы в ближнее зарубежье с вылетами из аэропортов Баку и Гянджи по 10 международным направлениям в России, Турции, Украине, Грузии, Иране и Болгарии. Загрузка самолетов по большинству направлений составляет не менее 85%.
За 8 месяцев 2018 года Buta Airways перевезено 305 тыс. пассажиров.
Согласно данным, опубликованным на сайте Buta Airways, в настоящее время флот авиакомпании включает 6 самолетов «Embraer E-190».
Н.Аббасова
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