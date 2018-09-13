Британский депутат от Солсбери считает неправдоподобными заявления подозреваемых по делу Скрипалей

Член британского парламента от Солсбери Джон Глен в четверг заявил, что заявления в интервью RT двух подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не заслуживают доверия.
"Заявления Петрова/Боширова являются неправдоподобными и не соответствуют данным разведслужб, которые мы имеем относительно этих людей", - написал Дж.Глен в своем аккаунте в Twitter.
При этом, в своем сообщении в соцсети он допустил ошибку, написав фамилию одного из подозреваемых как "Боришов".
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