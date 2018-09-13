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Дальнее зарубежье 13.09.2018 16:45

Британский депутат от Солсбери считает неправдоподобными заявления подозреваемых по делу Скрипалей

Член британского парламента от Солсбери Джон Глен в четверг заявил, что заявления в интервью RT двух подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не заслуживают доверия.

"Заявления Петрова/Боширова являются неправдоподобными и не соответствуют данным разведслужб, которые мы имеем относительно этих людей", - написал Дж.Глен в своем аккаунте в Twitter.

При этом, в своем сообщении в соцсети он допустил ошибку, написав фамилию одного из подозреваемых как "Боришов".

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Тэги: БРИТАНИЯ, ДЕПУТАТ, СКРИПАЛЬ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]