Британский депутат от Солсбери считает неправдоподобными заявления подозреваемых по делу Скрипалей

Член британского парламента от Солсбери Джон Глен в четверг заявил, что заявления в интервью RT двух подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не заслуживают доверия.

"Заявления Петрова/Боширова являются неправдоподобными и не соответствуют данным разведслужб, которые мы имеем относительно этих людей", - написал Дж.Глен в своем аккаунте в Twitter.

При этом, в своем сообщении в соцсети он допустил ошибку, написав фамилию одного из подозреваемых как "Боришов".