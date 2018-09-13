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Дальнее зарубежье 13.09.2018 17:02

Глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что он умнее Трампа и "обошел бы его" в президентской гонке

Глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон сделал несколько довольно резких заявлений в адрес президента США Дональда Трампа в ходе мероприятия, на котором банк объявил о новой программе поддержки экономического роста в американских городах объемом $500 млн, пишет газета The Wall Street Journal.

Дж.Даймон отметил что "мог бы обойти Д.Трампа", отвечая на вопрос, не заинтересован ли он в участии в президентских выборах в США в 2020 году.

"Я столь же жесткий, как Трамп, и я умнее, чем он", - заявил Дж.Даймон.

Глава JPMorgan также отметил, что он сам не "родился с серебряной ложкой во рту", подчеркнув, таким образом, что американский президент унаследовал свое состояние, а не заработал его собственным трудом.

Дж.Даймон подчеркнул, что свое состояние заработал сам. "Это не было подарком папочки", - сказал он.

Согласно данным Forbes, состояние Дж.Даймона оценивается в $1,4 млрд, а Д.Трампа - в $3,1 млрд.

После завершения мероприятия Дж.Даймон пошел на попятную. "Я не должен был этого говорить. Я не собираюсь баллотироваться на пост президента, я бы не стал хорошим политиком", - говорится в распространенном им заявлении.

Политические амбиции Дж.Даймона часто являются предметом спекуляций. В прошлом глава JPMorgan заявлял, что "хотел бы стать президентом США, но не будет баллотироваться".

Д.Трамп отреагировал на заявления Дж.Даймона, заявив в своем микроблоге в Twitter, что глава JPMorgan непригоден для того, чтобы быть президентом.

"Сложности для выдвижения банкира Дж.Даймона на пост президента заключаются в том, что он не имеет для этого способностей и "мозгов", и он плохой оратор и нервный глупец - в остальном все замечательно", - написал Д.Трамп.

"Я, с помощью моей грандиозной экономической политики, сделал так, что многие банкиры, да и другие, выглядят умнее, чем они есть на самом деле", - сказал он.

Дж.Даймон останется единственным из глав крупнейших банков США, сохраняющих свой пост после финансового кризиса, когда главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Inc. Ллойд Бланкфейн покинет свой пост в этом месяце.

Он входил в экономический совет при президенте, который был распущен Д.Трампом в августе 2017 года. С декабря 2016 года Дж.Даймон возглавляет совет директоров ассоциации Business Roundtable, представляющей интересы корпоративного сектора.

Акции JPMorgan подорожали на 6,3% в 2018 году.

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Тэги: США, JPMORGAN, ТРАМП, МНЕНИЕ


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