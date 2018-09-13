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Бизнес и законодательство 13.09.2018 16:06

Азербайджан и Аргентина в 2019г в Баку обсудят вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества

Второе заседание азербайджано-аргентинской межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в 2019 году в Баку, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Замминистра иностранных дела Азербайджана Халаф Халафов и замглавы МИД Аргентины Гильермо Раймонди 11-12 сентября провели в Буэнос-Айресе 4-ые азербайджано-аргентинские межмидовские политические консультации.

«Собеседники подчеркнули важность экономического сотрудничества, выразили намерение провести очередное заседание межправительственной рабочей группы в 2019 году в Баку», - говорится в сообщении.

Г.Раймонди подчеркнул заинтересованность Аргентины в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

«В частности, Г.Раймонди отметил значительный потенциал сотрудничества в сфере экономики», - отмечается в сообщении.

При этом стороны отметили, что в настоящее время наблюдается динамика роста товарооборота между Азербайджаном и Аргентиной.

«Была подчеркнута важность проведения необходимых работ для расширения сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, АПК, инфраструктуры, ИКТ, туризма, культуры и в целом, в ненефтяном секторе»,- говорится в сообщении.

Первое заседание азербайджано-аргентинской межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству прошло в ноябре 2014 года в Буэнос-Айресе.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРГЕНТИНА, РАБГРУППА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]